Во время трагических событий на заводе "Южмаш" в Днепре погибли 5 человек, еще 5 получили травмы. Двое раненых военных впервые заговорили о пережитом.

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Свидетельства очевидцев

В реанимации Днепропетровской областной клинической больницы находятся Жанна Шарова и Игорь Семенченко. Оба военнослужащих были тяжело ранены во время стрельбы в Днепре.

После трагедии они впервые вспомнили подробности произошедшего. Пострадавшие отметили, что никогда не конфликтовали с Артемом Рябчуком.

Старший солдат Игорь Семенченко рассказал, что стрелок был спокойным накануне смертельного инцидента. Перед тем, как взять оружие в руки, он читал книгу.

Лично не были знакомы

Жанна Шарова служила по контакту. Она подчеркнула, что вообще не знала Артема Рябчука до того дня, однако получила от него 3 пули.

Я только запомнила его лицо. А так я даже его имени и фамилии не знала,

– подчеркнула девушка.

Шарова добавила, что редко заступала в караул со срочниками. Объяснить его действия военная не смогла.

Стрельба на "Южмаше": главное

На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января утром срочник Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял 10 человек. Пятеро получили ранения, еще 5 погибли на месте.

Известно, что среди погибших были 4 военнослужащих и одна гражданская женщина, работница завода.

Нападавший скрылся с места кровавого убийства вместе с оружием, но через несколько часов сдался полиции на окраине Днепра в Подгородном. По предварительной информации, попросил прохожую позвонить правоохранителям.

На следующий день суд постановил содержать Рябчука 2 месяца под стражей. Тогда же появились слухи о том, что причиной массового расстрела могла стать травля в воинской части.

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