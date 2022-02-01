Детсады, рынки, гостиницы и суды: минеры Кривого Рога вышли на новый уровень

Криворожские полицейские снова получили сообщения о массовых заминированиях в городе. В список попали здания детсадов, судов, рынков и гостиниц Кривого Рога.

Сообщение о заложенной взрывчатке в разных местах Кривого Рога поступило в полицию 1 февраля утром. Всего в списке оказалось 28 объектов.

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Минирования в Кривом Роге

Аноним заявил, что взрывчатка заложена в нескольких детсадах города, по всем районным судам, гостиницам, рынкам. В список вошли также железнодорожные вокзалы и торгово-развлекательные центры.



Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в почти 30 зданиях Кривого Рога / Фото "Первый городской"

Сотрудники спецслужб проверяют все места на наличие взрывчатки / Фото "Первый городской"

На местах работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и кинологи. Сотрудники спецслужб проверяют территории, людей эвакуировали. Полный список потенциально опасных мест таков:

Дзержинский райсуд;

Долгинцевский райсуд;

гостиница "Братислава";

Октябрьский райсуд;

детсад №1;

Терновский райсуд;

рынок "Долгинцевский";

детсад №133;

отель Park House;

Криворожский райсуд;

детсад №259;

детсад №72;

рынок "Юбилейный";

гостиница "Украиночка";

рынок "Южный";

железнодорожные вокзалы;

детсад №194;

торговый центр Viktory Plaza;

Саксаганский райсуд;

детсад №206;

торговый комплекс "Парус";

торговый центр "Мрия";

детсад №6;

Центрально-городской райсуд;

детсад №113;

отель "Арена";

детсад №183;

"Центральный" рынок.



В списке псевдоминировщика оказались рынки, отели, суды и детсады / Фото "Первый городской"

Неизвестный потребовал задержания местного жителя. Он якобы причастен к совершению ряда преступлений.



Аноним потребовал задержать жителя Кривого Рога / Фото "Первый городской"

Инструмент гибридной войны

Массовые минирования в Украине направлены на дестабилизацию ситуации и распространение паники. По информации СБУ, это инструмент гибридной войны России.

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С начала 2022 года стражи порядка получили почти половину годовой "нормы" сообщений о заминированиях. Во всех вариантах информация не подтвердилась.

Минирования в Украине / Инфографика 24 канала

Псевдоминирователи заявляют о взрывчатке в аэропортах, школах, торговых центрах и других стратегических местах, где есть большое скопление людей. Абсолютное большинство таких сообщений поступает из России и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.