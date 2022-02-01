Детсады, рынки, гостиницы и суды: минеры Кривого Рога вышли на новый уровень
Источник:"Первый городской"
Криворожские полицейские снова получили сообщения о массовых заминированиях в городе. В список попали здания детсадов, судов, рынков и гостиниц Кривого Рога.
Сообщение о заложенной взрывчатке в разных местах Кривого Рога поступило в полицию 1 февраля утром. Всего в списке оказалось 28 объектов.
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Минирования в Кривом Роге
Аноним заявил, что взрывчатка заложена в нескольких детсадах города, по всем районным судам, гостиницам, рынкам. В список вошли также железнодорожные вокзалы и торгово-развлекательные центры.
Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в почти 30 зданиях Кривого Рога / Фото "Первый городской"
На местах работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и кинологи. Сотрудники спецслужб проверяют территории, людей эвакуировали. Полный список потенциально опасных мест таков:
- Дзержинский райсуд;
- Долгинцевский райсуд;
- гостиница "Братислава";
- Октябрьский райсуд;
- детсад №1;
- Терновский райсуд;
- рынок "Долгинцевский";
- детсад №133;
- отель Park House;
- Криворожский райсуд;
- детсад №259;
- детсад №72;
- рынок "Юбилейный";
- гостиница "Украиночка";
- рынок "Южный";
- железнодорожные вокзалы;
- детсад №194;
- торговый центр Viktory Plaza;
- Саксаганский райсуд;
- детсад №206;
- торговый комплекс "Парус";
- торговый центр "Мрия";
- детсад №6;
- Центрально-городской райсуд;
- детсад №113;
- отель "Арена";
- детсад №183;
- "Центральный" рынок.
В списке псевдоминировщика оказались рынки, отели, суды и детсады / Фото "Первый городской"
Неизвестный потребовал задержания местного жителя. Он якобы причастен к совершению ряда преступлений.
Аноним потребовал задержать жителя Кривого Рога / Фото "Первый городской"
Инструмент гибридной войны
Массовые минирования в Украине направлены на дестабилизацию ситуации и распространение паники. По информации СБУ, это инструмент гибридной войны России.
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С начала 2022 года стражи порядка получили почти половину годовой "нормы" сообщений о заминированиях. Во всех вариантах информация не подтвердилась.
Псевдоминирователи заявляют о взрывчатке в аэропортах, школах, торговых центрах и других стратегических местах, где есть большое скопление людей. Абсолютное большинство таких сообщений поступает из России и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.