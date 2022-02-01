Повідомлення про закладену вибухівку в різних місцях Кривого Рогу надійшло до поліції 1 лютого зранку. Загалом у списку опинилося 28 об'єктів.
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Замінування в Кривому Розі
Анонім заявив, що вибухівка закладена в кількох дитсадках міста, у всій районних судах, готелях, ринках. До переліку увійшли також залізничні вокзали й торгово-розважальні центри.
На місцях працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та кінологи. Працівники спецслужб перевіряють території, людей евакуювали. Повний список потенційно небезпечних місць такий:
- Дзержинський райсуд;
- Довгинцівський райсуд;
- готель "Братислава";
- Жовтневий райсуд,;
- дитсадок №1;
- Тернівський райсуд;
- ринок "Довгинцівський";
- дитсадок №133;
- готель Park House;
- Криворізький райсуд;
- дитсадок №259;
- дитсадок №72;
- ринок "Ювілейний";
- готель "Україночка";
- ринок "Південний";
- залізничні вокзали;
- дитсадок №194;
- торгівельний центр Viktory Plaza;
- Саксаганський райсуд;
- дитсадок №206;
- торгівельний комплекс "Парус";
- торгівельний центр "Мрія";
- дитсадок №6;
- Центрально-міський райсуд;
- дитсадок №113;
- готель "Арена";
- дитсадок №183;
- "Центральний" ринок.
Невідомий висунув вимогу затримання місцевого житель. Він нібито причетний до вчинення низки злочинів.
Інструмент гібридної війни
Масові замінування в Україні спрямовані на дестабілізацію ситуації та поширення паніки. За інформацією СБУ, це інструмент гібридної війни Росії.
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Від початку 2022 року правоохоронці отримали майже половину річної "норми" повідомлень про замінування. У всіх випадках інформація не підтвердилася.
Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу
Псевдомінувальники заявляють про вибухівку в аеропортах, школах, торгових центрах та інших стратегічних місцях, де є велике скупчення людей. Абсолютна більшість таких повідомлень надходить з Росії та з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.