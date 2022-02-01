Сообщение о заложенной взрывчатке в разных местах Кривого Рога поступило в полицию 1 февраля утром. Всего в списке оказалось 28 объектов.

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Минирования в Кривом Роге

Аноним заявил, что взрывчатка заложена в нескольких детсадах города, по всем районным судам, гостиницам, рынкам. В список вошли также железнодорожные вокзалы и торгово-развлекательные центры.

Анонім повідомив про закладену вибухівку в майже 30 будівлях Кривого Рогу
Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в почти 30 зданиях Кривого Рога / Фото "Первый городской"

Працівники спецслужб перевіряють усі місця на наявність вибухівкиСотрудники спецслужб проверяют все места на наличие взрывчатки / Фото "Первый городской"

На местах работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и кинологи. Сотрудники спецслужб проверяют территории, людей эвакуировали. Полный список потенциально опасных мест таков:

  • Дзержинский райсуд;
  • Долгинцевский райсуд;
  • гостиница "Братислава";
  • Октябрьский райсуд;
  • детсад №1;
  • Терновский райсуд;
  • рынок "Долгинцевский";
  • детсад №133;
  • отель Park House;
  • Криворожский райсуд;
  • детсад №259;
  • детсад №72;
  • рынок "Юбилейный";
  • гостиница "Украиночка";
  • рынок "Южный";
  • железнодорожные вокзалы;
  • детсад №194;
  • торговый центр Viktory Plaza;
  • Саксаганский райсуд;
  • детсад №206;
  • торговый комплекс "Парус";
  • торговый центр "Мрия";
  • детсад №6;
  • Центрально-городской райсуд;
  • детсад №113;
  • отель "Арена";
  • детсад №183;
  • "Центральный" рынок.

У списку псевдомінувальника опинилися ринки, готелі, суди та дитсадки
В списке псевдоминировщика оказались рынки, отели, суды и детсады / Фото "Первый городской"

Неизвестный потребовал задержания местного жителя. Он якобы причастен к совершению ряда преступлений.

Анонім вимагав затримати жителя Кривого Рогу
Аноним потребовал задержать жителя Кривого Рога / Фото "Первый городской"

Инструмент гибридной войны

Массовые минирования в Украине направлены на дестабилизацию ситуации и распространение паники. По информации СБУ, это инструмент гибридной войны России.

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С начала 2022 года стражи порядка получили почти половину годовой "нормы" сообщений о заминированиях. Во всех вариантах информация не подтвердилась.

Замінування в УкраїніМинирования в Украине / Инфографика 24 канала

Псевдоминирователи заявляют о взрывчатке в аэропортах, школах, торговых центрах и других стратегических местах, где есть большое скопление людей. Абсолютное большинство таких сообщений поступает из России и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.