Массированный террор Днепра: в каком состоянии пострадавший младенец
- В результате российского обстрела Днепра пострадал младенец, который получил травмы головы и находится в больнице.
- Медики обследовали ребенка и начали лечение.
Ночью 12 февраля в результате российского обстрела Днепра пострадали люди. Раненый младенец находится под наблюдением врачей.
Подробнее о его состоянии рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Кто пострадал в результате атаки на Днепр?
Днепр в ночь на 12 февраля обстреляла российская армия. На город летела как вражеская баллистика, так и ударные дроны. В результате атаки зафиксировано повреждение частных домов, автомобилей, а также возникал пожар.
Как сообщил Ганжа, среди пострадавших есть дети, в частности младенец. По его данным, мальчик с травмами головы находится в больнице. По оценкам врачей, младенец в состоянии средней тяжести.
Медики уже провели все необходимые обследования. Исключили возможные угрозы для маленького пациента,
– добавил начальник Днепропетровской ОГА.
Ганжа заверил, что врачи начали лечение раненого младенца, а рядом с ним находится его мать.
В общем Днепропетровская ОГА информировала о 4 пострадавших в результате российского террора. В том числе ранения получила девочка 4 лет.
Какие регионы атаковала Россия?
12 февраля Россия обстреляла Киев. В результате атаки почти 2 600 домов остались без тепла. Мэр столицы Кличко заверил, что коммунальщики работают над возвращением отопления в дома.
Перед этим полиция Харьковщины сообщала об обстреле Барвенково. Там из-за удара вражеского дрона произошел пожар в двухэтажном магазине. Пострадали более 10 человек.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего ночью Россия выпустила по Украине 25 ракет и 219 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 213 воздушных целей.