Днепр Взрывы в Днепре Массированный террор Днепра: в каком состоянии пострадавший младенец
12 февраля, 16:42
Массированный террор Днепра: в каком состоянии пострадавший младенец

Дария Черныш
Основні тези
  • В результате российского обстрела Днепра пострадал младенец, который получил травмы головы и находится в больнице.
  • Медики обследовали ребенка и начали лечение.

Ночью 12 февраля в результате российского обстрела Днепра пострадали люди. Раненый младенец находится под наблюдением врачей.

Подробнее о его состоянии рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Кто пострадал в результате атаки на Днепр?

Днепр в ночь на 12 февраля обстреляла российская армия. На город летела как вражеская баллистика, так и ударные дроны. В результате атаки зафиксировано повреждение частных домов, автомобилей, а также возникал пожар.

Как сообщил Ганжа, среди пострадавших есть дети, в частности младенец. По его данным, мальчик с травмами головы находится в больнице. По оценкам врачей, младенец в состоянии средней тяжести.

Медики уже провели все необходимые обследования. Исключили возможные угрозы для маленького пациента,
– добавил начальник Днепропетровской ОГА.

Ганжа заверил, что врачи начали лечение раненого младенца, а рядом с ним находится его мать.

В общем Днепропетровская ОГА информировала о 4 пострадавших в результате российского террора. В том числе ранения получила девочка 4 лет.

Какие регионы атаковала Россия?

  • 12 февраля Россия обстреляла Киев. В результате атаки почти 2 600 домов остались без тепла. Мэр столицы Кличко заверил, что коммунальщики работают над возвращением отопления в дома.

  • Перед этим полиция Харьковщины сообщала об обстреле Барвенково. Там из-за удара вражеского дрона произошел пожар в двухэтажном магазине. Пострадали более 10 человек.

  • По данным Воздушных сил ВСУ, всего ночью Россия выпустила по Украине 25 ракет и 219 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 213 воздушных целей.