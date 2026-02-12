Подробнее о его состоянии рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Кто пострадал в результате атаки на Днепр?

Днепр в ночь на 12 февраля обстреляла российская армия. На город летела как вражеская баллистика, так и ударные дроны. В результате атаки зафиксировано повреждение частных домов, автомобилей, а также возникал пожар.

Как сообщил Ганжа, среди пострадавших есть дети, в частности младенец. По его данным, мальчик с травмами головы находится в больнице. По оценкам врачей, младенец в состоянии средней тяжести.

Медики уже провели все необходимые обследования. Исключили возможные угрозы для маленького пациента,

– добавил начальник Днепропетровской ОГА.

Ганжа заверил, что врачи начали лечение раненого младенца, а рядом с ним находится его мать.

В общем Днепропетровская ОГА информировала о 4 пострадавших в результате российского террора. В том числе ранения получила девочка 4 лет.

