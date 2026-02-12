Детальніше про його стан розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Хто постраждав внаслідок атаки на Дніпро?
Дніпро у ніч проти 12 лютого обстріляла російська армія. На місто летіла як ворожа балістика, так і ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів, а також виникала пожежа.
Як повідомив Ганжа, серед постраждалих є діти, зокрема немовля. За його даними, хлопчик з травмами голови перебуває в лікарні. За оцінками лікарів, немовля у стані середньої тяжкості.
Медики вже провели всі необхідні обстеження. Виключили можливі загрози для маленького пацієнта,
– додав начальник Дніпропетровської ОВА.
Ганжа запевнив, що лікарі розпочали лікування пораненого немовляти, а поруч із ним перебуває його матір.
Загалом Дніпропетровська ОВА інформувала про 4 постраждалих внаслідок російського терору. В тому числі поранення дістала дівчинка 4 років.
Які регіони атакувала Росія?
12 лютого Росія обстріляла Київ. В результаті атаки майже 2 600 будинків залишилися без тепла. Мер столиці Кличко запевнив, що комунальники працюють над поверненням опалення в домівки.
Перед цим поліція Харківщини повідомляла про обстріл Барвінкового. Там через удар ворожого дрона сталась пожежа у двоповерховому магазині. Постраждали понад 10 людей.
За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом вночі Росія випустила по Україні 25 ракет і 219 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 213 повітряних цілей.