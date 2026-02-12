Детальніше про його стан розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Хто постраждав внаслідок атаки на Дніпро?

Дніпро у ніч проти 12 лютого обстріляла російська армія. На місто летіла як ворожа балістика, так і ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів, а також виникала пожежа.

Як повідомив Ганжа, серед постраждалих є діти, зокрема немовля. За його даними, хлопчик з травмами голови перебуває в лікарні. За оцінками лікарів, немовля у стані середньої тяжкості.

Медики вже провели всі необхідні обстеження. Виключили можливі загрози для маленького пацієнта,

– додав начальник Дніпропетровської ОВА.

Ганжа запевнив, що лікарі розпочали лікування пораненого немовляти, а поруч із ним перебуває його матір.

Загалом Дніпропетровська ОВА інформувала про 4 постраждалих внаслідок російського терору. В тому числі поранення дістала дівчинка 4 років.

