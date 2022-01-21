Днепр окутал "пушистый" снегопад: сказочные фото города

Днепряне 21 января имели возможность любоваться настоящим чудом зимы. Там выпало много снега, который налипал на деревья.

Впоследствии обнародовали немало впечатляющих фото, которые не могут не завораживать. Мы собрали для вас лучшие из этих фотографий.

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Удивительный снегопад в городе

Местное СМИ опубликовало фото из разных мест, которые делали в разное время. На некоторых фотографиях парки, которые обильно засыпает пушистый снег. А где-то уже видны дороги, которые успели очистить от снега.

Днепр покрылся толстым слоем снега / Фото "Информатора" снегопада в Днепре

Сразу взялись за очистку

На сайте Днепровского горсовета сообщили, что с утра улицы города начали чистить и делать безопасными для движения автомобилей. В частности, дорожное покрытие посыпали смесью отсева и соли. Какие ресурсы к этому привлекли:

32 единицы посыпальной техники

7 погрузчиков;

11 единиц минитехники;

самосвал;

16 бригад дорожных рабочих.

В первую очередь обеспечивается свободное движение на особо проблемных участках, а именно: мосты, подъемы и путепроводы,

– отметили коммунальщики.

Кроме этого, они призвали водителей быть осмотрительными и не выезжать без необходимости в центр города. Также попросили не парковаться на обочинах, чтобы не создавать пробки и не мешать работе снегоуборочной техники.



Авто коммунальщиков очищает дорогу / Фото телеграмму "Днепр областной"