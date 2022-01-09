В Днепре авто и маршрутки массово "ездят боком" по гололеду: видео нескольких ДТП

Дороги Днепра 9 января покрылись сильным гололедом. Поэтому начали "ездить боком" не только автомобили, но и автобусы.

В сети обнародовали видео сразу нескольких аварий, которые случились в городе за этот день. Следует отметить, что ситуация на дорогах была одинаковой в большинстве районов города.

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Разворачиваются и просто летят

На улице Калиновой водитель внедорожника BMW пошел на обгон, но не справился с управлением и его занесло. Авто подрезало легковушку Hyundai, которая развернулась и пролетела через перекресток боком.

На видео видно, что автомобили двигались так еще примерно 20 метров. Это произошло примерно в 9 часов утра.

Авария с BMW на улице Калиновая в Днепре: смотрите видео

А на проспекте Яворницкого легковушка Hyundai даже не смогла тронуться. После запуска двигателя автомобиль начал ехать и его сразу занесло. Но счастье, рядом не было другого транспорта, поэтому Hyundai остановился, когда надвинулся на бордюр и сточную решетку.

Автомобиль занесло после запуска двигателя: смотрите видео

Было несколько аварий с общественным транспортом

Также около 9 утра произошла авария на Слобожанском проспекте. Там автомобиль начало заносить и он ударился об отбойник. Оттуда уже развернутое авто понеслось в автобус, который курсировал по 38 маршруту.

Авария автомобиля с маршруткой: смотрите видео

А вот на улице Сечевых Стрельцов занесло уже саму маршрутку №138. Автобус двинулся в сторону грузовика КамАЗ и остановился только после столкновения.

Место аварии 138 маршрутки и гололед в Днепре / Фото "Информатор"

Призывают быть осмотрительными

В департаменте благоустройства Днепровского горсовета сообщили, что из-за ухудшения погодных условий на дорогах города начали работать 30 посыпных машин. Кроме этого, выпустили 5 погрузчиков и 11 единиц малой механизации.

Посыпать и убирать перекрестки и тротуары вышли 12 бригад дорожных рабочих. Однако жителей Днепра все же просят быть осмотрительными. Мол, по возможности стоит не выходить из дома и не выезжать на дороги.

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