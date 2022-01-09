В Днепре авто и маршрутки массово "ездят боком" по гололеду: видео нескольких ДТП
Источник:"Днепр Оперативный"
Дороги Днепра 9 января покрылись сильным гололедом. Поэтому начали "ездить боком" не только автомобили, но и автобусы.
В сети обнародовали видео сразу нескольких аварий, которые случились в городе за этот день. Следует отметить, что ситуация на дорогах была одинаковой в большинстве районов города.
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Разворачиваются и просто летят
На улице Калиновой водитель внедорожника BMW пошел на обгон, но не справился с управлением и его занесло. Авто подрезало легковушку Hyundai, которая развернулась и пролетела через перекресток боком.
На видео видно, что автомобили двигались так еще примерно 20 метров. Это произошло примерно в 9 часов утра.
Авария с BMW на улице Калиновая в Днепре: смотрите видео
А на проспекте Яворницкого легковушка Hyundai даже не смогла тронуться. После запуска двигателя автомобиль начал ехать и его сразу занесло. Но счастье, рядом не было другого транспорта, поэтому Hyundai остановился, когда надвинулся на бордюр и сточную решетку.
Автомобиль занесло после запуска двигателя: смотрите видео
Было несколько аварий с общественным транспортом
Также около 9 утра произошла авария на Слобожанском проспекте. Там автомобиль начало заносить и он ударился об отбойник. Оттуда уже развернутое авто понеслось в автобус, который курсировал по 38 маршруту.
Авария автомобиля с маршруткой: смотрите видео
А вот на улице Сечевых Стрельцов занесло уже саму маршрутку №138. Автобус двинулся в сторону грузовика КамАЗ и остановился только после столкновения.
Место аварии 138 маршрутки и гололед в Днепре / Фото "Информатор"
Призывают быть осмотрительными
В департаменте благоустройства Днепровского горсовета сообщили, что из-за ухудшения погодных условий на дорогах города начали работать 30 посыпных машин. Кроме этого, выпустили 5 погрузчиков и 11 единиц малой механизации.
Посыпать и убирать перекрестки и тротуары вышли 12 бригад дорожных рабочих. Однако жителей Днепра все же просят быть осмотрительными. Мол, по возможности стоит не выходить из дома и не выезжать на дороги.
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