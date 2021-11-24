В Днепре авто сбило 14-летнюю девочку: ребенка забрала скорая

На улице Калиновой в Днепре 24 ноября автомобиль сбил 14-летнего ребенка. Девочка в этот момент начала перебегать дорогу в непредназначенном для этого месте.

Это произошло примерно в половине первого часа дня. Впоследствии пострадавшую забрала скорая, однако пока неизвестно, какие именно травмы она получила.

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Телом пробило стекло

Правоохранители рассказали журналистам, что автомобиль Ford повернул на эту улицу со Слобожанского проспекта. Водитель, вероятно, просто не заметил ребенка.

Место, где произошла авария: смотрите видео

Это объясняется тем, что девочка неожиданно выбежала на дорогу. В момент прибытия скорой она была в сознании. Однако очевидцы рассказали, что ей было тяжело двигаться.

На фото с места видно, что у автомобиля от удара треснуло лобовое стекло. Это говорит о том, что юная пешеход ударилась об него со стороны водителя. Туда прибыли полицейские, что начали устанавливать обстоятельства ДТП.

Автомобиль, который сбил девочку / Фото "Информатор"

Похожее событие ранее

Такой же случай произошел в Белгород-Днестровске в Одесской области вечером 18 ноября. Там автомобиль BMW сбил 12-летнюю девочку.

Она пыталась перебежать дорогу в темное время суток. Как следствие, ребенок попал в больницу с многочисленными травмами.