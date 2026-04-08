Любовь сильнее войны: в больнице Днепра поженились раненый воин и боевой медик

В Днепре в одной из больниц поженились двое военнослужащих сержант Николай и боевой медик Анастасия. Пара планировала пожениться на передовой, однако их планы изменила вражеская атака дронов.

Об этом говорится на сайте днепровского телеканала D1.

Смотрите также На кладбище узнала, что беременна сыном: разговор с женой погибшего тяжеловеса Александра Пелешенко

Какая история любви военного Николая и боевого медика Анастасии?

25-летний Николай с Полтавщины, известный под позывным "Жесткий", получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Он был старшим машины и перевозил военных на позиции, когда транспорт атаковал FPV-дрон.

Крайне тяжелое ранение. FPV дрон прямо в него. Взрыв. По сути, весь удар он взял на себя. С ноги почти ничего не осталось. На этапе эвакуации врачи переливали кровь, делали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. К нам он уже поступил на аппарате искусственной вентиляции легких с большой кровопотерей, почти критической,

– рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

Рядом с раненым в реанимации круглосуточно находилась его любимая – 20-летняя Анастасия из Житомира. Девушка добровольно ушла на фронт и служила старшим боевым медиком в Донецкой области, где пара и познакомилась.

"Раньше мы знали друг друга, но сильно не общались. А потом, даже не знали, как это получилось, начали общаться. И так это все постепенно у нас, само собой. У него такой позывной – "Жесткий". Я раньше не думала, что он таким может быть нежным, таким романтиком", – говорит Анастасия.

Николай готовился сделать предложение любимой 30 марта – на ее день рождения. Он заказал цветы и кольцо, чтобы сделать предложение прямо на позициях. Однако после ранения оказался в реанимации.

После стабилизации состояния бойца Анастасия решила не ждать – она сама предложила Николаю жениться прямо в больничной палате.

По словам врачей, борьба за жизнь военного была сложной: ему перелили около шести литров крови и провели 5 сложнейших операций. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Впереди Николая ждет длительная реабилитация и лечение за рубежом. В то же время этот путь он будет проходить уже вместе с женой.

Пара мечтает о победе и мирной жизни в свободной Украине. Даже несмотря на войну, они смогли создать семью – просто в больничной палате.

Ранее стало известно о женитьбе командира батальона "Айдар"