Про це йдеться на сайті дніпровського телеканалу D1.

Яка історія кохання військового Миколи та бойової медикині Анастасії?

25-річний Микола з Полтавщини, відомий за позивним "Жорсткий", зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання. Він був старшим машини та перевозив військових на позиції, коли транспорт атакував FPV-дрон.

Вкрай важке поранення. FPV дрон прямо в нього. Вибух. По суті, весь удар він взяв на себе. З ноги майже нічого не зосталось. На етапі евакуації лікарі переливали кров, робили все можливе, щоб стабілізувати його стан. До нас він вже поступив на апараті штучної вентиляції легень з великою крововтратою, майже критичною,

– розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

Поруч із пораненим у реанімації цілодобово перебувала його кохана – 20-річна Анастасія з Житомира. Дівчина добровільно пішла на фронт і служила старшою бойовою медикинею на Донеччині, де пара й познайомилася.

"Раніше ми знали один одного, але сильно не спілкувались. А потім, навіть не знали, як це вийшло, почали спілкуватись. І так це все поступово у нас, само собою. В нього такий позивний – "Жорсткий". Я раніше не думала, що він таким може бути ніжним, таким романтиком", – каже Анастасія.

Микола готувався зробити пропозицію коханій 30 березня – на її день народження. Він замовив квіти та обручку, щоб освідчитися прямо на позиціях. Однак після поранення опинився в реанімації.

Після стабілізації стану бійця Анастасія вирішила не чекати – вона сама запропонувала Миколі одружитися просто в лікарняній палаті.

За словами лікарів, боротьба за життя військового була складною: йому перелили близько шести літрів крові та провели 5 надскладних операцій. Медикам вдалося стабілізувати його стан.

Попереду на Миколу чекає тривала реабілітація та лікування за кордоном. Водночас цей шлях він проходитиме вже разом із дружиною.

Пара мріє про перемогу та мирне життя у вільній Україні. Навіть попри війну, вони змогли створити сім'ю – просто в лікарняній палаті.

