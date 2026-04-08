Какая история любви военного Николая и боевого медика Анастасии?

25-летний Николай с Полтавщины, известный под позывным "Жесткий", получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Он был старшим машины и перевозил военных на позиции, когда транспорт атаковал FPV-дрон.

Крайне тяжелое ранение. FPV дрон прямо в него. Взрыв. По сути, весь удар он взял на себя. С ноги почти ничего не осталось. На этапе эвакуации врачи переливали кровь, делали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. К нам он уже поступил на аппарате искусственной вентиляции легких с большой кровопотерей, почти критической,

– рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

Рядом с раненым в реанимации круглосуточно находилась его любимая – 20-летняя Анастасия из Житомира. Девушка добровольно ушла на фронт и служила старшим боевым медиком в Донецкой области, где пара и познакомилась.

"Раньше мы знали друг друга, но сильно не общались. А потом, даже не знали, как это получилось, начали общаться. И так это все постепенно у нас, само собой. У него такой позывной – "Жесткий". Я раньше не думала, что он таким может быть нежным, таким романтиком", – говорит Анастасия.

Николай готовился сделать предложение любимой 30 марта – на ее день рождения. Он заказал цветы и кольцо, чтобы сделать предложение прямо на позициях. Однако после ранения оказался в реанимации.

После стабилизации состояния бойца Анастасия решила не ждать – она сама предложила Николаю жениться прямо в больничной палате.

По словам врачей, борьба за жизнь военного была сложной: ему перелили около шести литров крови и провели 5 сложнейших операций. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Впереди Николая ждет длительная реабилитация и лечение за рубежом. В то же время этот путь он будет проходить уже вместе с женой.

Пара мечтает о победе и мирной жизни в свободной Украине. Даже несмотря на войну, они смогли создать семью – просто в больничной палате.

