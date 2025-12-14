Кадри з церемонії одруження публікували у соцмережах, передає 24 Канал з посиланням на Телеканал D1.

Дивіться також Військовий Валерій Маркус зіграв весілля та показав фото з дружиною

Що відомо про одруження командира?

Із соцмереж стало відомо, що командир батальйону "Айдар" Олександр Коваленко, відомий під позивним "Хук", одружився у Дніпрі. Реєстрація шлюбу Героя України та його обраниці відбулася у Соборному РАЦСі.

Одруження командира батальйону "Айдар" / Скриншот з соцмереж

Як зазначають ЗМІ, Олександр Коваленко служить з 2014 року. "Хук" пройшов АТО та ООС.

За час служби військовий був відзначений низкою державних нагород. Зокрема, його нагородили орденом "За мужність" III ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захисник Вітчизни", а також має звання Герой України.

Нещодавні одруження військових