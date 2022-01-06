В Днепре курьера ограбили на 109 тысяч гривен: полиция ввела план-перехват

В Днепре устроили дерзкое ограбление почтового курьера. Досадный инцидент случился 6 января. Общая сумма ущерба составляет 109 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители уже объявили в городе план "перехват". Они надеются оперативно задержать причастных к преступлению.

Подобное Исчезновение посылки за 180 тысяч на "Новой почте": в компании предупредили о мошеннической схеме

Товар забрали даром

В полицию обратился сам обманутый курьер одного из почтовых операторов.

Мужчина рассказал, что доставил дорогой товар по определенному адресу – на улицу Руденко.

Получатель с помощниками загрузил посылку в свое авто и, не рассчитавшись, сбежал.

Сейчас грузовой бус уже объявили в розыск.

Ореховый скандал на "Новой почте"

Неравнодушных граждан попросили обращаться в полицию, если они увидят зеленый Volkswagen с гидробортом и регистрационным номером АЕ9216РН.

В середине ноября киевлянин, который воспользовался услугами "Новой почты", пожаловался на то, что посторонняя особа якобы получила его дорогую посылку. В ней была 1 тонна грецких орехов, которые оценивались в 180 тысяч гривен.

Однако представители компании отрицали свою вину и заверили, что мужчина стал жертвой запутанной мошеннической схемы.