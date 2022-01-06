Наразі правоохоронці вже оголосили в місті план "перехоплення". Вони сподіваються оперативно затримати причетних до злочину.

Подібне Зникнення посилки за 180 тисяч на "Новій пошті": в компанії попередили про шахрайську схему

Важливо! Небайдужих громадян попросили звертатися у поліцію, якщо вони побачать зелений Volkswagen з гідробортом та реєстраційним номером АЕ9216РН.

Горіховий скандал на "Новій пошті"

У середині листопада киянин, який скористався послугами "Нової пошти" поскаржився на те, що стороння особа нібито отримала його дороговартісну посилку. У ній була 1 тонна волоських горіхів, які оцінювалися у 180 тисяч гривень.

Однак представники компанії заперечили свою вину й запевнили, що чоловік став жертвою заплутаної шахрайської схеми.