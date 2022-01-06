Наразі правоохоронці вже оголосили в місті план "перехоплення". Вони сподіваються оперативно затримати причетних до злочину.
Подібне Зникнення посилки за 180 тисяч на "Новій пошті": в компанії попередили про шахрайську схему
Товар забрали задарма
- У поліцію звернувся сам ошуканий кур'єр одного з поштових операторів.
- Чоловік розповів, що доставив дорогий товар за визначеною адресою – на вулицю Руденка.
- Отримувач з помічниками завантажив посилку в своє авто і, не розрахувавшись, утік.
- Наразі вантажний бус вже оголосили в розшук.