В Днепре нашли автомат в сгоревшем авто: свидетели слышали выстрелы – СМИ

В центре Днепра утром 8 декабря загорелось легковое авто Opel. Когда пламя погасили внутри обнаружили автомат.

Оружие якобы было на дистанционном управлении, а также свидетели сообщили о стрельбе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на анонимные источники.

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За дело берется СБУ

Журналисты 24 канала пытались получить комментарий относительно инцидента в полиции Днепра. Однако там только посоветовали обращаться в региональное управление СБУ.

А вот в Службе безопасности сказали, что пока не имеют никакой информации, которую могут разглашать. Однако все же сообщили, что их специалисты должны заниматься этим делом.



Правоохранители на месте инцидента / Фото "Днепр оперативный"

Были выстрелы до и после

Автомобиль Opel Vectra загорелся напротив 25 дома проспекта Яворницкого. По словам очевидцев, перед этим раздались несколько одиночных выстрелов.

А вот после возгорания уже раздалась автоматная очередь. Впоследствии местные жители рассказали, что легковушка была припаркована там в течение недели.



Место, где горел автомобиль / Фото "Днепр оперативный"

Какое оружие там обнаружили

СМИ пишут, что в багажнике был не обычный автомат. Он якобы был подсоединен к отдельному аккумулятору. Однако официально это еще не подтверждали.

Впоследствии туда прибыли правоохранители, работники уголовного розыска и взрывотехники. Специалисты огородили территорию предупредительной лентой, а также частично перекрыли движение по проспекту.

Автомат, который был в автомобиле / Фото телеграмму "Днепр оперативный"

Другая машина, где нашли оружие

Неподалеку от Днепра 1 декабря произошло чрезвычайно жесткое ДТП. Там легковушка влетела в грузовик. Как следствие, в нем полностью оторвалась крыша, а корпус был разбит.

Водитель транспорта скончался еще до приезда скорой, а его руку нашли на большом расстоянии от авто. Когда приехали следователи, в транспорте обнаружили автомат и пистолет.



Автомат, який був у автомобілі / Фото телеграму "Днепр оперативный"

Інша автівка, де знайшли зброю

Неподалік від Дніпра 1 грудня сталася надзвичайно жорстка ДТП. Там легковик влетів у вантажівку. Як наслідок, у ньому була повністю відірвався дах, а корпус був розтрощений.

Водій транспорту помер ще до приїзду швидкої, а його руку знайшли на великій відстані від авто. Коли приїхали слідчі, в транспорті виявили автомат і пістолет.