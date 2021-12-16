В Днепре открыли памятник легендарному пылесосу

16 декабря 2021 , 18:40
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Источник:

ТСН

В центре Днепра открыли одиннадцатую мини-скульптуру, которая олицетворяет исторически значимые для города предметы. Произошло это 15 декабря на улице Короленко, как раз напротив местного "Дома быта".

По словам работников пресс-службы мэрии Днепра, памятник пылесоса "Ракета" изготовил скульптор Федор Бушманов. Всего в городе в рамках проекта "Почувствуй Днепр" установили уже 11 скульптур.

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Каждый из экспонатов проекта посвящен известным фигурам или предметам из истории города.

"Ракету" даже отправляли на орбиту

  • Памятник пылесосу "Ракета" представляет собой точную маленькую копию легендарного агрегата.
  • Производили его почти 50 лет на Днепропетровском агрегатном заводе. Прекратили производство пылесосов только в 2000 году.
  • В советское время "Ракеты" были фактически у каждой семьи. Их использовали не только как пылесосы, но и как средства для беления потолка.
  • Ради пропаганды промышленности СССР эти пылесосы даже отправляли на орбиту.

Кроме того, "Ракеты" знают не только на территории бывшего "совка". Их активно поставляли в Румынию, Польшу и Индию.

Автор памятника говорит, что пылесос является действительно легендарным. Упоминания о нем будут жить десятилетиями.

Могут установить более 80 мини-скульптур

По словам Карена Агаджаняна, автора проекта "Почувствуй Днепр", по состоянию на сегодняшний день мастера изготавливают еще 5 мини-скульптур. Они скоро появятся в Днепре. В целом есть идея создания еще 70 скульптур. Впрочем, Агаджанян говорит, что не все они будут воплощены в жизнь, но планы и желания сделать это есть.

Автор: Олексій Чибісов