В Днепре открыли памятник легендарному пылесосу
Источник:ТСН
В центре Днепра открыли одиннадцатую мини-скульптуру, которая олицетворяет исторически значимые для города предметы. Произошло это 15 декабря на улице Короленко, как раз напротив местного "Дома быта".
По словам работников пресс-службы мэрии Днепра, памятник пылесоса "Ракета" изготовил скульптор Федор Бушманов. Всего в городе в рамках проекта "Почувствуй Днепр" установили уже 11 скульптур.
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Каждый из экспонатов проекта посвящен известным фигурам или предметам из истории города.
"Ракету" даже отправляли на орбиту
- Памятник пылесосу "Ракета" представляет собой точную маленькую копию легендарного агрегата.
- Производили его почти 50 лет на Днепропетровском агрегатном заводе. Прекратили производство пылесосов только в 2000 году.
- В советское время "Ракеты" были фактически у каждой семьи. Их использовали не только как пылесосы, но и как средства для беления потолка.
- Ради пропаганды промышленности СССР эти пылесосы даже отправляли на орбиту.
Кроме того, "Ракеты" знают не только на территории бывшего "совка". Их активно поставляли в Румынию, Польшу и Индию.
Автор памятника говорит, что пылесос является действительно легендарным. Упоминания о нем будут жить десятилетиями.
Могут установить более 80 мини-скульптур
По словам Карена Агаджаняна, автора проекта "Почувствуй Днепр", по состоянию на сегодняшний день мастера изготавливают еще 5 мини-скульптур. Они скоро появятся в Днепре. В целом есть идея создания еще 70 скульптур. Впрочем, Агаджанян говорит, что не все они будут воплощены в жизнь, но планы и желания сделать это есть.