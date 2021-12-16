По словам работников пресс-службы мэрии Днепра, памятник пылесоса "Ракета" изготовил скульптор Федор Бушманов. Всего в городе в рамках проекта "Почувствуй Днепр" установили уже 11 скульптур.

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Каждый из экспонатов проекта посвящен известным фигурам или предметам из истории города.

"Ракету" даже отправляли на орбиту

Памятник пылесосу "Ракета" представляет собой точную маленькую копию легендарного агрегата.

Производили его почти 50 лет на Днепропетровском агрегатном заводе. Прекратили производство пылесосов только в 2000 году.

В советское время "Ракеты" были фактически у каждой семьи. Их использовали не только как пылесосы, но и как средства для беления потолка.

Ради пропаганды промышленности СССР эти пылесосы даже отправляли на орбиту.

Кроме того, "Ракеты" знают не только на территории бывшего "совка". Их активно поставляли в Румынию, Польшу и Индию.

Автор памятника говорит, что пылесос является действительно легендарным. Упоминания о нем будут жить десятилетиями.

Могут установить более 80 мини-скульптур

По словам Карена Агаджаняна, автора проекта "Почувствуй Днепр", по состоянию на сегодняшний день мастера изготавливают еще 5 мини-скульптур. Они скоро появятся в Днепре. В целом есть идея создания еще 70 скульптур. Впрочем, Агаджанян говорит, что не все они будут воплощены в жизнь, но планы и желания сделать это есть.