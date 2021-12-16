За словами працівників пресслужби мерії Дніпра, пам'ятник пилосмоку "Ракета" виготовив скульптор Федор Бушманов. Загалом у місті в рамках проєкту "Відчуй Дніпро" встановили вже 11 скульптур.

Дивіться також У Дніпрі 4-річна дівчинка втекла з садочка та загубилася: де її знайшли

Кожен з експонатів проєкту присвячений відомим постатям чи предметам з історії міста.

"Ракету" навіть відправляли на орбіту

Пам'ятник пилосмоку "Ракета" являє собою точну маленьку копію легендарного агрегату.

Виготовляли його майже 50 років на Дніпропетровському агрегатному заводі. Припинили виробництво пилосмоків лише у 2000-му році.

За радянських часів "Ракети" були фактично у кожній сім'ї. Їх використовували не лише як пилосмоки, але й як засоби для біління стелі.

Заради пропаганди промисловості СРСР ці пилосмоки навіть відправляли на орбіту.

Крім того, "Ракети" знають не тільки на території колишнього "совка". Їх активно постачали до Румунії, Польщі та Індії.

Автор пам'ятника каже, що пилосмок є справді легендарним. Згадки про нього житимуть десятиріччями.

Можуть встановити понад 80 мініскульптур

За словами Карена Агаджаняна, автора проєкту "Відчуй Дніпро", станом на зараз майстри виготовляюь ще 5 мініскульптур. Вони незабаром з'являться у Дніпрі. Загалом є ідея щодо створення ще 70 скульптур. Втім, Агаджанян каже, що не всі вони будуть втіленні в життя, але плани та бажання зробити це є.