В Днепре парень экстремально сделал предложение девушке среди дрифта автомобилей: видео

В Днепре молодой человек организовал масштабное предложение руки и сердца. Там были не только фейерверки и много зрителей, но и немало рычания моторов.

Вокруг влюбленных дрифтовали 2 автомобиля. Впоследствии видео этого невероятного признания обнародовали в сети.

Заметьте Признание в прямом эфире: журналист сделал предложение девушке во время выпуска новостей – видео

Некоторые даже расплакались

Сначала молодой человек вывел любимую в круг и подарили огромный букет роз. Затем в круг заехала гоночная машина, сзади которой была прикреплена коробка с фейерверками. Когда те начали взрываться, парень опустился на колено и предложил выйти за него.

Парень делает предложение возлюбленной среди фейерверков: смотрите видео

Когда девушка сказала "да", толпа начала безумствовать и аплодировать. Были даже те, кто от умиления расплакался.

Автомобили дрифтуют вокруг влюбленных: смотрите видео

Другое предложение руки и сердца ранее

Украинский военный оригинально сделал своей возлюбленной-коллеге предложение руки и сердца. Он сделал предложение во время репетиции военного парада ко Дню Независимости.

Военный подошел к девушке с цветами и начал говорить с ней. С самого начала понятно, что его возлюбленная очень тронута и согласится. Все это происходило под двумя саблями их собратьев.