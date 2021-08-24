Соответствующие кадры показал в фейбсуке Богдан Бондарь. На странице пользователя указано, что он работает в Министерстве обороны Украины.
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Девушка сказала "да"
На видео видно, как парень в сопровождении других военных подходит к девушке с цветами и начинает говорить с ней. Очевидцы реагируют бурно, начинают снимать все на свои смартфорны. Изначально понятно, что девушка – очень тронута. Когда ее любимый встал на колено и спросил, будет ли она его женой, она сразу согласилась. Прохожие начали кричать им "Горько" и "Поздравляем". После этого будущие невесты не сдерживали эмоций: обнялись и поцеловались.
Военный сделал предложение девушке во время репетиции парада: смотрите видео
Как реагируют в сети
Пользователи соцсети растроганы таким поступком военнослужащего. Все желают молодой паре счастья и долгих лет, проведенных вместе.
- "В этом наша сила";
- "Вот это я понимаю, не банально, с фантазией и со вкусом. Было приятно смотреть";
- "Лучшее видео";
- "Хорошее признание. Счастье молодым!";
- "Это поступок настоящего мужчины. Успеха им";
- "Дай Бог, чтобы жили вместе всю жизнь"