Довкола закоханих дрифтували 2 автомобілі. Згодом відео цього неймовірного зізнання оприлюднили в мережі.

Зауважте Освідчення в прямому ефірі: журналіст зробив пропозицію дівчині під час випуску новин – відео

Дехто навіть розплакався

Спочатку юнак вивів кохану в коло та подарували величезний букет троянд. Згодом до кола заїхала гоночна машина, позаду якої була прикріплена коробка з феєрверками. Коли ті почали вибухати, хлопець став на коліна та запропонував вийти за нього.

Хлопець освідчується коханій між феєрверками: дивіться відео

Коли дівчина сказала "так", натовп почав шаленіти й аплодувати. Були навіть ті, хто від розчулення розплакався.

Автомобілі дрифтують довкола закоханих: дивіться відео

Інше освічення раніше

Український військовий оригінально зробив своїй коханій-колезі пропозицію руки й серця. Він освідчився під час репетиції військового параду до Дня Незалежності.

Службовець підійшов до дівчини з квітами та почав говорити з нею. Від початку зрозуміло, що його кохана – дуже зворушена та погодиться. Усе це відбувалося під двома шаблями їхніх побратимів.