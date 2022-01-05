В Днепре случайно нашли женщину, которую семья искала 20 лет

В Днепре во время расследования смерти мужчины случайно нашли 57-летнюю женщину, которую семья разыскивала 20 лет. Удивительная история случилась 4 января.

Более того, с 2010 года пропавшая без вести официально считалась погибшей. Впрочем неожиданная гибель ее сожителя распутала загадочную историю.

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Трагедия раскрыла все карты

В 12:00 4 января житель Днепра сообщил в полицию, что нашел возле школы №111 труп мужчины. Тело лежало там с 5:00 утра.

Оказалось, что умерший – местный бездомный.

Это подтвердила женщина-свидетельница, которая знала покойного.



Женщину 20 лет разыскивала семья / Фото "Информатора"

Скрытая жизнь

В конце концов выяснилось, что женщина приехала в Днепр из Крыма еще в 2000 году. Она решила остаться у мужчины, у которого гостила. Впрочем, после его смерти родственники выгнали женщину на улицу, и она стала бездомной.

Однако Бахчисарайский суд признал ее умершей в 2010 году.

Сейчас правоохранители забрали женщину в участок и пытаются выйти на связь с ее близкими.