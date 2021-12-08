В Днепре сообщили о заминировании 2 школ: учеников немедленно эвакуировали
8 декабря 2021 , 13:10Читати новину українською
Источник:телеграм "Днепр оперативный"
В полицию Днепра 8 декабря поступило сообщение касательно сразу 2 учебных заведений. Оттуда немедленно начали эвакуировать учеников.
Речь идет о школах №35 и №111. На место уже прибыли правоохранители и взрывотехники. Они начали проверку учебных и других помещений.
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Дети успели забрать вещи
Об этом написали в местных телеграм-каналах примерно в 11:30. Там обнародовали несколько видео эвакуированных учеников.
Дети, которых эвакуировали из школы / Скриншот
Следует отметить, что большинство детей одеты и имеют с собой рюкзаки. Это свидетельствует о том, что эвакуация, вероятно, была не слишком быстрой.
Ученики после эвакуации / Скриншот