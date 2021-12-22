В Днепре уже 4 дня не могут найти пропавшего без вести 17-летнего парня

17-летний Ислан Магамедов пропал без вести в Днепре. Подростка разыскивают еще с 18 декабря. Именно тогда он вышел из дома и не вернулся.

Об исчезновении парня сообщили в фейсбуке. Впоследствии соответствующее сообщение появилось и на сайте полиции Днепропетровщины.

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Парень может быть в Новомосковске

В фейсбук-группе "Поиск пропавших детей" написали, что Магомедов уже несколько дней не выходит на связь с родными, не отвечает на их звонки. 18 декабря он вышел из дома на улице Загорской в Днепре. Где подросток находится сейчас – неизвестно. Предполагают, что он мог поехать в Новомосковск.



В Днепре пропал 17-летний парень / Фото с сайта полиции

Особые приметы пропавшего парня:

рост – около 180 сантиметров, худощавого телосложения;

короткие темно-русые волосы, серые глаза;

был одет в синюю куртку с белыми вставками и серым капюшоном;

а также в серые штаны и желтые кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может быть Магамедов, сообщить в полицию по телефонам:

Полный текст сообщения в фейсбук-группе "Поиск пропавших детей":

"Внимание, Днепр/Новомосковск! В Днепре исчез 17-летний Ислан Магомедов. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно. В субботу, 18 декабря, Ислан ушел с места жительства на улице Загорской в АНД районе, после чего перестал выходить на связь. Парень мог направиться в Новомосковск. Приметы: на вид 17-18 лет, рост – примерно 180 сантиметров, худощавый, короткие темно-русые волосы, серые глаза. Был одет: синяя куртка с белыми вставками и серым капюшоном, серые штаны, желтые кроссовки".