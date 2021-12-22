Про зникнення хлопця повідомили у фейсбуці. Згодом відповідне повідомлення з'явилося й на сайті поліції Дніпропетровщини.

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Хлопець може бути в Новомосковську

У фейсбук-групі "Пошук зниклих дітей" написали, що Магомедов уже кілька днів не виходить на зв'язок з рідними, не відповідає на їхні дзвінки. 18 грудня він вийшов з будинку на вулиці Загорській у Дніпрі. Де підліток перебуває зараз – невідомо. Припускають, що він міг поїхати до Новомосковська.



У Дніпрі зник 17-річний хлопець / Фото з сайту поліції

Особливі прикмети зниклого хлопця:

зріст – близько 180 сантиметрів, худорлявої статури;

близько 180 сантиметрів, худорлявої статури; коротке темно-русяве волосся, сірі очі;

був одягнений у синю куртку з білими вставками й сірим капюшоном;

а також у сірі штани та жовті кросівки.

Важливо! Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацію про те, де може бути Магамедов, повідомити до поліції за телефонами: 102, 097 266 17 72.

Повний текст допису в фейсбук-групі "Пошук зниклих дітей":

"Увага, Дніпро/Новомосковськ! У Дніпрі зник 17-річний Іслан Магомедов. Наразі про його місцезнаходження нічого невідомо. У суботу, 18 грудня, Іслан пішов із місця проживання на вулиці Загорській в АНД районі, після чого перестав виходити на зв'язок. Хлопець міг попрямувати до Новомосковська. Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст приблизно 180 сантиметрів, худорлявий, коротке темно-русяве волосся, сірі очі. Був одягнений: синя куртка з білими вставками та сірим капюшоном, сірі штани, жовті кросівки".