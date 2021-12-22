Об исчезновении парня сообщили в фейсбуке. Впоследствии соответствующее сообщение появилось и на сайте полиции Днепропетровщины.
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Парень может быть в Новомосковске
В фейсбук-группе "Поиск пропавших детей" написали, что Магомедов уже несколько дней не выходит на связь с родными, не отвечает на их звонки. 18 декабря он вышел из дома на улице Загорской в Днепре. Где подросток находится сейчас – неизвестно. Предполагают, что он мог поехать в Новомосковск.
В Днепре пропал 17-летний парень / Фото с сайта полиции
Особые приметы пропавшего парня:
- рост – около 180 сантиметров, худощавого телосложения;
- короткие темно-русые волосы, серые глаза;
- был одет в синюю куртку с белыми вставками и серым капюшоном;
- а также в серые штаны и желтые кроссовки.
Полный текст сообщения в фейсбук-группе "Поиск пропавших детей":
"Внимание, Днепр/Новомосковск! В Днепре исчез 17-летний Ислан Магомедов. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно. В субботу, 18 декабря, Ислан ушел с места жительства на улице Загорской в АНД районе, после чего перестал выходить на связь. Парень мог направиться в Новомосковск. Приметы: на вид 17-18 лет, рост – примерно 180 сантиметров, худощавый, короткие темно-русые волосы, серые глаза. Был одет: синяя куртка с белыми вставками и серым капюшоном, серые штаны, желтые кроссовки".