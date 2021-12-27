В Днепре вспыхнул известный арт-центр "Квартира": показали последствия пожара
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
К известному днепровскому арт-центру "Квартира" 27 декабря приехали спасатели. Там на рассвете внезапно вспыхнул пожар.
Спасателям о пожаре сообщили приблизительно в 6:20. Туда немедленно направили сразу несколько пожарных автомобилей.
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Приехали 3 автомобиля пожарных / Фото ГСЧС
Показали разрушения в "Квартире"
В ГСЧС сообщили, что загорелась лишь одна комната помещения в двухэтажном здании. Когда пожарные прибыли, горела уже площадь 30 квадратных метров.
Из окон вырывался столб дыма / Фото ГСЧС
Погасить все удалось примерно за полчаса. Что уничтожил огонь:
- вещи домашнего обихода;
- мебель;
- бытовую технику;
- пол;
- внутреннюю облицовку стен помещения.
Спасатели на месте пожара в арт-центре "Квартира": смотрите видео
К счастью, люди в результате инцидента не пострадали. Следователи начали устанавливать причину возгорания.
Автомобили пожарных на этом вызове / Фото ГСЧС
О том, что горел арт-центр, а не обычное помещение, сообщило издание "Днепр оперативный". Об этом журналистам сообщили анонимные источники.
Другой пожар накануне
В Черновцах 26 декабря случилось возгорание в Рождественском городке. Это произошло примерно в 5 часов утра. Пожар погасили еще до приезда спасателей.
В результате инцидента пострадала 17-летняя девушка, которую госпитализировали. Состояние девушки оценивают, как тяжелое. У нее диагностировали значительные ожоги правой кисти, бедра и верхней части лица.