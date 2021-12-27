Днепрянин пробрался в квартиру и избил хозяина ноутбуком: слышал "голоса" в голове

В Днепре 26 декабря мужчина пробрался в квартиру, чтобы ограбить ее. Когда его разоблачили, злоумышленник начал бить хозяина квартиры ноутбуком.

Об этом происшествии рассказали журналистам анонимные источники. Они также сообщили, что злоумышленник сетовал на голоса, которые якобы звучали в его голове.

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Сначала зашел к детям

Мужчине, который пробрался в квартиру, 25 лет. Он якобы зашел в детскую комнату и похитил там мобильные телефоны и ноутбук. После этого пробрался в спальню хозяев помещения, где его уже заметили. Житель квартиры хотел проучить злоумышленника, однако сразу получил удар ноутбуком в голову.

Телефоны, которые хотел украсть злоумышленник / Фото reporter.ua

Когда туда вызвали патрульных, они немедленно задержали потенциального вора техники. Кроме "голосов", он рассказывал и другие нереальные истории. Однако их содержание не разглашали.

Ноутбук, которым били хозяина / Фото reporter.ua

После этого подозреваемого забрали в участок, чтобы установить обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, открывали ли уголовное производство.

Другой инцидент в этот день

Также 26 декабря в Одессе другой мужчина ворвался в чужое жилище. Однако там злоумышленник сначала срезал дверь болгаркой, а затем начал повреждать канализационные трубы.

Когда владелица квартиры пришла домой, сразу вызвала правоохранителей. Они задержали подозреваемого и он объяснил свои действия довольно сомнительно. Мол, просто помогал с ремонтом.

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