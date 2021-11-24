Улицу Днепра номинировали на европейскую премию: удивительные фото
Источник:горсовет Днепра
Проект реконструкции одной из старейших улиц Днепра номинировали на премию лучших современных архитектурных объектов Европы. Речь идет о премии Миса ван дер Роэ.
О номинировании улицы Яворницкого, которую недавно ремонтировали, сообщили 22 ноября горсовету Днепра. Там отметили, что после реконструкции эта зона превратилась в инклюзивное пешеходное пространство.
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Главное о реконструкции
На пешеходной улице разместили 7 террас. На них есть зоны как для отдыха, так и для досуга:
- терраса со стульями и столами;
- зона с разными качелями;
- так называемая "зона солярия" со специальными шезлонгами.
Также на улице сделали архитектурное освещение и высадили примерно 100 двадцатилетних дубов. Кроме этого, там появились более 6 тысяч кустов.
Переулок Яворницкого после реконструкции / Фото Днепровского горсовета
Краткая история улицы Яворницкого
Источник: Википедия
Ее построили вместе с Дворцовой площадью в начале 1880-х годов. Однако тогда они еще назывались Соборным переулком.
В 1905 году на углу улицы возвели усадьбу Дмитрия Яворницкого. Мужчина был известным краеведом, историком и археологом. Поэтому впоследствии в этом помещении сделали музей.
Когда в город пришла большевистская власть, название Соборный переулок, вероятно, оказалось "идеологически неоправданным". Поэтому улицу в 1923 году переименовали в Октябрьский переулок. А вот название в честь Яворницкого появилось лишь в 2005 году.
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Что известно о премии
Источник: EUmiesaward
Ее раз в два года вручает Европейский Союз и Фонд Миса ван дер Роэ. Вручение обычно происходит в Барселоне. Ее организаторы определяют несколько основных целей:
- Признать и похвалить совершенство европейской архитектуры в концептуальном, техническом и конструктивном плане.
- Выделить европейский город как модель для устойчивого умного города, способствующего развитию европейской экономики.
- Увеличить привлечение профессионалов в области архитектуры из стран-членов ЕС и тех стран, которые заключили соглашение с ЕС.
- Подчеркнуть привлечение Европейского Союза к поддержке архитектуры. Ведь она является важным элементом, показывающим разнообразие европейского архитектурного выражения для определения общей европейской культуры.