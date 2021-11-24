Улицу Днепра номинировали на европейскую премию: удивительные фото

Проект реконструкции одной из старейших улиц Днепра номинировали на премию лучших современных архитектурных объектов Европы. Речь идет о премии Миса ван дер Роэ.

О номинировании улицы Яворницкого, которую недавно ремонтировали, сообщили 22 ноября горсовету Днепра. Там отметили, что после реконструкции эта зона превратилась в инклюзивное пешеходное пространство.

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Главное о реконструкции

На пешеходной улице разместили 7 террас. На них есть зоны как для отдыха, так и для досуга:

терраса со стульями и столами;

зона с разными качелями;

так называемая "зона солярия" со специальными шезлонгами.

Также на улице сделали архитектурное освещение и высадили примерно 100 двадцатилетних дубов. Кроме этого, там появились более 6 тысяч кустов.

Переулок Яворницкого после реконструкции / Фото Днепровского горсовета

Краткая история улицы Яворницкого

Источник: Википедия

Ее построили вместе с Дворцовой площадью в начале 1880-х годов. Однако тогда они еще назывались Соборным переулком.

В 1905 году на углу улицы возвели усадьбу Дмитрия Яворницкого. Мужчина был известным краеведом, историком и археологом. Поэтому впоследствии в этом помещении сделали музей.

Когда в город пришла большевистская власть, название Соборный переулок, вероятно, оказалось "идеологически неоправданным". Поэтому улицу в 1923 году переименовали в Октябрьский переулок. А вот название в честь Яворницкого появилось лишь в 2005 году.

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Что известно о премии

Источник: EUmiesaward

Ее раз в два года вручает Европейский Союз и Фонд Миса ван дер Роэ. Вручение обычно происходит в Барселоне. Ее организаторы определяют несколько основных целей: