Про номінування вулиці Яворницького, яку нещодавно ремонтували, повідомили 22 листопада міськраді Дніпра. Там зазначити, що після реконструкції ця зона перетворилася на інклюзивний пішохідний простір.

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Головне про реконструкцію

На пішохідній вулиці розмістили 7 терас. На них є зони, як для відпочинку, так і для дозвілля:

тераса зі стільцями та столами;

зона з різними гойдалками;

так звана "зона солярію" зі спеціальними шезлонгами.

Також на вулиці зробили архітектурне освітлення та висадили приблизно 100 двадцятирічних дубів. Окрім цього, там з'явилися понад 6 тисяч кущів.

Провулок яворницького після реконструкції / Фото Дніпровської міськради

Коротка історія вулиці Яворницького

Джерело: Вікіпедія

Її збудували разом із Палацовою площею на початку 1880-х років. Однак тоді вони ще називалися Соборним провулком.

У 1905 році на розі вулиці звели садибу Дмитра Яворницького. Чоловік був відомим краєзнавцем, істориком і археологом. Тому згодом у цьому приміщенні зробили музей.

Коли в місто прийшла більшовицька влада, назва Соборний провулок, ймовірно, виявилася "ідеологічно невиправданою". Тому вулицю в 1923 році перейменували Жовтневий провулок. А ось назва на честь Яворницького з'явилася лише у 2005 році.

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Що відомо про премію

Джерело: EUmiesaward

Її раз на два роки вручає Європейський Союз і Фонд Міса ван дер Рое. Вручення зазвичай відбувається в Барселоні. Її організатори визначають кілька основних цілей: