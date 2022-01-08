Домогался к 12-летней девочке: в Днепре совершили самосуд над подростком

Нетрезвый подросток в Днепре приставал к 12-летней девочке. За такие действия его впоследствии проучили неравнодушные граждане.

В соцсетях обнародовали видео с самосудом над подростком в Днепре. Местные жители проучили парня за сексуальные домогательства к 12-летней девочке.

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Домогательства в Днепре

По предварительной информации, несовершеннолетний днепрянин напился 6 января. В нетрезвом состоянии он начал приставать к младшей девушке на улице Радистов.

К счастью, потерпевшей удалось скрыться. Однако в полицию она не обращалась.

Самосуд над днепрянином

Неравнодушные жители Днепра решили проучить подростка. Весь процесс они снимали на видео.

Сначала граждане облили парня зеленкой и провели "воспитательную работу". Впоследствии заставили публично извиняться.

Подросток домогался к девушке в Днепре и поплатился: смотрите видео

В видеоролике днепрянин назвал свое полное имя и фамилию. Он рассказал, что приставал к девушке и призывал не повторять его ошибок.

Никому не советую так делать, потому что всем будет наказание,

– отметил подросток.

Некоторые из пользователей соцсетей якобы узнали героя видеоролика. По непроверенной информации, ему 16 лет. Парень сирота, которого воспитывает бабушка.