Душили веревкой и стреляли: в Днепре на таксиста дерзко напали пассажиры

В Днепре двое парней дерзко напали на таксиста. Они пытались его душить веревкой и стреляли из пистолета.

Злоумышленники это делали только для того, чтобы украсть телефон потерпевшего. Однако это не удалось и впоследствии их задержали правоохранители.

Ранее Возле Львова 21-летний парень напал на таксиста с ножом

Даже не ждали остановки авто

Это событие произошло в Индустриальном районе Днепра ночью 26 января. Во время движения автомобиля по улице Балаклейская пассажиры приступили к своему плану. Они потребовали у водителя, чтобы тот отдал им телефон.

Когда мужчина не согласился, один из ребят забрызгал лицо потерпевшего перечным баллончиком, а затем выбежал из авто. А вот пассажир с заднего сиденья вытащил пневматический пистолет и произвел 7 выстрелов.

Газовый баллончик злоумышленника / Фото полиции Днепропетровщины

По данным правоохранителей, после этого парень набросил на шею раненого веревку. Однако водителю к этому моменту уже удалось подъехать к своим коллегам. Поэтому второй злоумышленник тоже сбежал.

Пистолет, из которого стреляли в потерпевшего / Фото полиции Днепропетровской области

Кем были эти нападавшие

34-летний мужчина, в результате инцидента, получил ранения в шею, голову и спину. Однако пока его жизни и здоровью ничего не угрожает. Когда он обратился в полицию, злоумышленников начали разыскивать.

Когда это удалось, оказалось, что это уже ранее судимый 20-летний житель Луганщины и 23-летний уроженец Харьковщины. Во время задержания у подозреваемых изъяли пистолет и газовый баллончик. Их уже направили на экспертизу.

Правоохранители рассказали детали нападения: смотрите видео

Что грозит за такое преступление

Вскоре после задержания злоумышленникам объявили подозрение по статье о разбое. Поэтому после завершения следствия юноши предстанут перед судом. Если вину удастся доказать, они снова отправятся в тюрьму на срок от 7 до 12 лет.

Похожее событие в другом регионе

6 декабря сообщили, что произошло жесткое нападение на таксиста под Одессой. Там водитель сразу заподозрил, что что-то не так. Молодой парень сел позади него и странно вел себя.

Также подозрительной была финальная точка поездки. Они должны были стать недалеко от села Болгарка, а не в самом населенном пункте. Впоследствии молодой человек надел резиновые перчатки и накинул таксисту на шею веревки.

Однако потенциальная жертва смогла дать отпор. Водитель откинулся на сиденье и прижал злоумышленника. После этого он вызвал полицию. Оказалось, что 22-летний парень хотел таким образом сэкономить на поездке.