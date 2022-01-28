Зловмисники це робили тільки для того, щоб викрасти телефон потерпілого. Проте зробити це їм таки не вдалося, згодом їх затримали правоохоронці.

Раніше Біля Львова 21-річний хлопець напав на таксиста з ножем

Навіть не чекали зупинки авто

Ця подія трапилася в Індустріальному районі Дніпра вночі 26 січня. Під час руху автомобіля по вулиці Балаклійська пасажири приступили до свого плану. Вони почали вимагати у водія, щоб той віддав їм телефон.

Коли чоловік не погодився, один із хлопців забризкав обличчя потерпілого перцевим балончиком, а потім вибіг з авто. А ось пасажир із заднього сидіння витягнув пневматичний пістолет і здійснив 7 пострілів.



Газовий балончик зловмисника / Фото поліції Дніпропетровщини

За даними правоохоронців, після цього хлопець накинув на шию пораненого мотузку. Проте водію до цього моменту вже вдалося під’їхати до своїх колег. Тому другий зловмисник також втік.



Пістолет, з якого стріляли в потерпілого / Фото поліції Дніпропетровщини

Що відомо про нападників

34-річний чоловік, внаслідок інциденту, отримав поранення в шию, голову та спину. Проте наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Коли він звернувся до поліції, зловмисників почали розшукувати.

Коли це вдалося, виявилося, що це вже раніше судимі 20-річний житель Луганщини та 23-річний уродженець Харківщини. Під час затримання в підозрюваних вилучили пістолет і газовий балончик. Їх вже направили на експертизу.

Правоохоронці розповіли деталі нападу: дивіться відео

Що загрожує за такий злочин

Незадовго після затримання зловмисникам оголосили підозру за статтею про розбій. Тому після завершення слідства, юнаки постануть перед судом. Якщо вину вдасться довести, вони знову відправляться до в'язниці на строк від 7 до 12 років.

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