Хирурги чудом спасли беременную днепрянку: операцию на мозге проводили на Новый год
Источник:Фейсбук Сергея Рыженко
Беременной жительнице Днепра на Новый год провели сверхтяжелую операцию на мозге. До этого она испытывала симптомы ужасного недуга.
О том, что операция прошла успешно, сообщили 11 января. Об этом рассказал главный врач областной больницы Днепропетровской области Сергей Рыженко.
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Какие были симптомы
По словам медика, пациентке 30 лет и ее зовут Ольга. Женщина уже на 30 неделе беременности и хотела встретить Новый год тихо и в кругу семьи.
Однако накануне она заболела. Женщина почувствовала резкую головную боль и головокружение. Также она потеряла сознание, поэтому близкие немедленно вызвали скорую.
Что обнаружили у пациентки
Врачи сразу провели компьютерное исследование ангиографии. Это помогло заметить кровь в головном мозге. Они поняли, что это привело к тяжелому состоянию.
Аневризма в мозгу роженицы / Фото Сергея Рыженко
В эндоваскулярном центре провели консилиум врачей и решили, что нужно провести эмболизацию аневризмы. Медикам пришлось ввести специальный проводник через доступ к лучевой артерии в сосуды головного мозга.
Несмотря на праздничность дней, все врачи приехали и были до конца операции рядом. После операции будущая мама как страшный сон вспоминает эту новогоднюю минуту,
– отметил Рыженко.
Он добавил, что пациентку выписали уже на Рождество. Теперь она хочет рожать своего малыша в этом медучреждении.
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