О том, что операция прошла успешно, сообщили 11 января. Об этом рассказал главный врач областной больницы Днепропетровской области Сергей Рыженко.

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Какие были симптомы

По словам медика, пациентке 30 лет и ее зовут Ольга. Женщина уже на 30 неделе беременности и хотела встретить Новый год тихо и в кругу семьи.

Однако накануне она заболела. Женщина почувствовала резкую головную боль и головокружение. Также она потеряла сознание, поэтому близкие немедленно вызвали скорую.

Что обнаружили у пациентки

Врачи сразу провели компьютерное исследование ангиографии. Это помогло заметить кровь в головном мозге. Они поняли, что это привело к тяжелому состоянию.

Аневризма в мозгу роженицы / Фото Сергея Рыженко

В эндоваскулярном центре провели консилиум врачей и решили, что нужно провести эмболизацию аневризмы. Медикам пришлось ввести специальный проводник через доступ к лучевой артерии в сосуды головного мозга.

Несмотря на праздничность дней, все врачи приехали и были до конца операции рядом. После операции будущая мама как страшный сон вспоминает эту новогоднюю минуту,

– отметил Рыженко.

Он добавил, что пациентку выписали уже на Рождество. Теперь она хочет рожать своего малыша в этом медучреждении.

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Читайте полный текст поста Сергея Рыженко:

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Ольге 30 лет, она из Днепра. Ждет ребенка, беременность 30 недель. Этот новый год она хотела провести тихо с семьей. Почувствовала резкую головную боль, головокружение, вплоть до потери сознания. "Скорой" доставлена в больницу Мечникова.

Ей провели компьютерное исследование ангиографию – определили кровь в головном мозге, которая привела к тяжелому состоянию. Несмотря на праздничные дни, все врачи приехали и были до конца операции рядом. В эндоваскулярном центре после консилиума была проведена эмболизация аневризмы. Через доступ в лучевой артерии в сосуды головного мозга введен специальный проводник, и аневризма заполнена микроспиралями. После операции будущая мама как страшный сон вспоминает эту новогоднюю минуту. Со слезами на глазах, прощаясь, просит рожать первенца в роддоме больницы Мечникова.