Про те, що операція пройшла успішно, повідомили 11 січня. Про це розповів головний лікар обласної лікарні Дніпропетровщини Сергій Риженко.

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Які були симптоми

За словами медика, пацієнтці 30 років і її звати Ольга. Жінка наразі вже на 30 тижні вагітності й хотіла зустріти Новий рік тихо та в колі сім’ї.

Проте напередодні вона занедужала. Жінка відчула різкий головний біль і запаморочення. Також була втрата свідомості, тому близькі негайно викликали швидку.

Що виявили в пацієнтки

Лікарі одразу провели комп'ютерне дослідження ангіографію. Це допомогло помітити кров у головному мозку. Вони зрозуміли, що саме це призвело до тяжкого стану.



Аневризма в мозку породіллі / Фото Сергія Риженка

В ендоваскулярному центрі провели консиліум лікарів і вирішили, що треба провести емболізацію аневризми. Медикам довелося ввести спеціальний провідник через доступ до променевої артерії в судини головного мозку.

Попри святковість днів, всі лікарі приїхали та були до кінця операції поряд. Після операції майбутня мама як страшний сон згадує цю новорічну хвилину,

– зазначив Риженко.

Він додав, що пацієнтку виписали вже на Різдво. Тепер вона хоче народжувати своє маля в цій медустанові.

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Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Якщо ви прокинетеся завтра вранці – у вас уже все добре.

Ользі 30 років, вона із Дніпра.

Чекає на дитину, вагітність 30 тижнів.

Цей новий рік вона хотіла провести тихо із сім'єю.

Відчула різкий біль голови, запаморочення, аж до втрати свідомості.

"Швидкою" доставлено до лікарні Мечникова.

Їй провели комп'ютерне дослідження ангіографію – визначили кров у головному мозку, що призвела до тяжкого стану.

Попри святкові дні, всі лікарі приїхали та були до кінця операції поряд.

В ендоваскулярному центрі після консиліуму було проведено емболізацію аневризми.

Через доступ до променевої артерії в судини головного мозку введено спеціальний провідник, і аневризма заповнена мікроспіралями.

Після операції майбутня мама як страшний сон згадує цю новорічну хвилину.

Зі сльозами на очах, прощаючись, просить народжувати первістка в пологовому будинку лікарні Мечникова.

Ольгине щастя полягає в домашньому спокої, а не в лікарняній метушні.

На Різдво виписано додому.

Це найкраще з чудес у її житті.