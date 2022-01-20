Худшие показатели за 30 лет: резко уменьшилось количество населения Днепропетровщины

В Днепропетровской области резко уменьшается количество населения. За предыдущий год жителей области стало на 41 тысячу меньше.

Это наибольшее уменьшение демографических показателей, которое фиксировались за все годы независимости Украины. Такие данные были обнародованы в Областном управлении статистики Днепропетровской области. В исследовании речь идет о периоде с января по ноябрь 2021 года.

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Главные демографические данные региона

По состоянию на 1 декабря количество жителей области составило около 3 миллионов 100 тысяч человек. За год до этого в регионе насчитали немногим больше, чем 3 миллиона 146 тысяч человек. Такой показатель свидетельствует, что с января по ноябрь численность населения уменьшилась почти на 46 тысяч человек.

На одного рожденного трое умерших

Количество умерших значительно превышает рождаемость

За этот период в области родилось только 18 тысяч 57 детей. Из них не дожили до 1 года 134 младенца. В общей сложности умерли 59 тысяч 300 жителей области. То есть умерших было более чем в три раза больше новорожденных.

Сколько человек сюда переехали

Также в статистике учли количество вновь прибывших жителей области и выехавших. Число прибывших за период исследования составляет 27 тысяч 722 человека. А вот уехали из региона 28 тысяч 194 жителей. То есть миграционное сокращение населения Днепропетровщины составляет 472 человека.

Демографические данные области за 2021 г. / Таблица Управление статистики Днепропетровщины

Насколько уменьшилось население в Днепре

Также была обнародована статистика демографии областного центра. По состоянию на 1 декабря в городе проживало 969 357 человек. Это означает, что с января по ноябрь население города уменьшилось на 11 591 человек.

Наибольшее уменьшение численности населения зафиксировали в Новокодакском районе – на 2191 человека. А вот самая лучшая статистика в Центральном районе города. Там жителей стало меньше всего на 874 человека.

Демографические данные Днепра за 2021 г. / Таблица Управление статистики Днепропетровщины

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