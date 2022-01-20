Це найбільше зменшення демографічних показників, яке фіксували за всі роки незалежності України. Такі дані оприлюднили в Обласному управлінні статистики Дніпропетровської області. У дослідженні мовиться про період від січня до листопада 2021 року.

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Головні демографічні дані регіону

Станом на 1 грудня кількість жителів області становила приблизно 3 мільйони 100 тисяч людей. За рік до цього в регіоні нарахували трішки більше, ніж 3 мільйони 146 тисяч осіб. Такий показник свідчить, що від січня до листопада чисельність населення зменшилась майже на 46 тисячі осіб.

На одного народженого троє померлих

Кількість померлих значно перевищує народжуваність

За цей період в області народилося тільки 18 тисяч 57 дітей. Із них не дожили до 1 року 134 немовляти. А загалом померли 59 тисяч 300 жителів області. Тобто померлих було більш ніж у три рази більше, ніж новонароджених.

Скільки людей сюди переїхали

Також у статистиці врахували кількість новоприбулих жителів області й тих, хто виїхав. Кількість прибулих за період дослідження становить 27 тисяч 722 людини. А ось виїхали з регіону 28 тисяч 194 жителів. Тобто міграційне скорочення населення Дніпропетровщини становить 472 особи.



Демографічні дані області за 2021 / Таблиця Управління статистики Дніпропетровщини

Наскільки зменшилося населення в Дніпрі

Також оприлюднили статистику демографії обласного центру. Станом на 1 грудня у місті проживало 969 357 осіб. Це означає, що з січня по листопад населення міста зменшилося на 11 591 особу.

Найбільше зменшення чисельності населення зафіксували в Новокодацькому районі – на 2 191 людину. А ось найкраща статистика в Центральному районі міста. Там жителів стало менше лише на 874 людини.



Демографічні дані Дніпра за 2021 / Таблиця Управління статистики Дніпропетровщини

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