Это наибольшее уменьшение демографических показателей, которое фиксировались за все годы независимости Украины. Такие данные были обнародованы в Областном управлении статистики Днепропетровской области. В исследовании речь идет о периоде с января по ноябрь 2021 года.

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Главные демографические данные региона

По состоянию на 1 декабря количество жителей области составило около 3 миллионов 100 тысяч человек. За год до этого в регионе насчитали немногим больше, чем 3 миллиона 146 тысяч человек. Такой показатель свидетельствует, что с января по ноябрь численность населения уменьшилась почти на 46 тысяч человек.

На одного рожденного трое умерших

Количество умерших значительно превышает рождаемость

За этот период в области родилось только 18 тысяч 57 детей. Из них не дожили до 1 года 134 младенца. В общей сложности умерли 59 тысяч 300 жителей области. То есть умерших было более чем в три раза больше новорожденных.

Сколько человек сюда переехали

Также в статистике учли количество вновь прибывших жителей области и выехавших. Число прибывших за период исследования составляет 27 тысяч 722 человека. А вот уехали из региона 28 тысяч 194 жителей. То есть миграционное сокращение населения Днепропетровщины составляет 472 человека.

Демографические данные области за 2021 г. / Таблица Управление статистики Днепропетровщины

Насколько уменьшилось население в Днепре

Также была обнародована статистика демографии областного центра. По состоянию на 1 декабря в городе проживало 969 357 человек. Это означает, что с января по ноябрь население города уменьшилось на 11 591 человек.

Наибольшее уменьшение численности населения зафиксировали в Новокодакском районе – на 2191 человека. А вот самая лучшая статистика в Центральном районе города. Там жителей стало меньше всего на 874 человека.

Демографические данные Днепра за 2021 г. / Таблица Управление статистики Днепропетровщины

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