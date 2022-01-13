Из торговых центров в Кривом Роге вывели людей: минеры представились "воинами Аллаха"

Полицейские Кривого Рога проверяют наличие взрывчатки в нескольких торговых центрах города. Об угрозе взрыва им сообщили "воины Аллаха".

Анонимы прислали электронное письмо правоохранителям. Они заявили, что заложили 5 бомб в торговых центрах Кривого Рога.

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Из криворожских ТЦ эвакуировали людей

Названий или адресов торговых центров, где может быть взрывчатка, правоохранителям не сообщили. Поэтому спецслужбы проверяют "Либерти", "Юнион" и "Солнечную галерею".

Из заведений эвакуировали людей. По информации местных журналистов, некоторых заставили выйти из кинозалов во время просмотра фильмов.

Минирование торговых центров в Кривом Роге: смотрите видео

На месте работают взрывотехники и кинологи. Присутствуют следственно-оперативные группы.

Провокационное письмо

Местный телеграм-канал "Свои" обнародовал копию письма, которое анонимы прислали в полицию. Они представились "воинами Аллаха" и приложили фото того, что якобы спрятали в торговых центрах.

Анонимы сообщили о заминировании торговых центров в Кривом Роге / Фото "Свои"

"Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев – лучших воинов, которые не боятся смерти", – заявили минеры.

Неизвестные заявили, что правоохранители "должны понять" их намерения. И пригрозили, что будут действовать в дальнейшем без предупреждения.

Заминирование в школах Кривого Рога

Утром 13 января в Службе безопасности Украины сообщили о заминировании школ в центре Кривого Рога. В учебных заведениях Металлургического и Центрально-Городского районов отменили занятия.

Проведение уроков прекратили еще до начала проверок. На местах работают взрывотехнические группы.

Массовые заминирования в Украине: коротко

Полиция Днепра получила сообщение о заминировании всех школ города 12 января. Спецслужбы прорабатывают каждое заведение, такая работа длится более суток.

Во Львове из школ эвакуировали почти 34 тысячи человек из-за сообщений о заминировании. Правоохранители проверили 130 учебных заведений, но взрывчатки не обнаружили.

Всего в Украине за сутки сообщили о заложенной взрывчатке на 600 объектах. Часть "минеров" задержали, известно, что некоторые из них были в нетрезвом состоянии.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, отдельные сообщения поступают с временно оккупированных территорий Донбасса.

Он также призвал администрации школ устанавливать камеры видеонаблюдения в учебных заведениях, чтобы упростить проверки в таких случаях.

За фейковое сообщение о заминировании в Украине предусмотрено наказание – до 6 лет заключения. Если же такие действия привели к тяжелым последствиям, или же их совершили повторно, то в тюрьму нарушителя отправят уже на 4 – 8 лет.