Это провокация, – имам о "минировании" в Кривом Роге от имени "воинов Аллаха"

В мусульманском обществе Днепра осудили использование имени Аллаха при сообщении о минировании. Инцидент назвали провокацией.

Об этом в комментарии журналистке 24 канала рассказал имам Исламского культурного центра Днепра Эдгар Девликамов. Он подчеркнул, что мусульманское общество осуждает такие действия.

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Поддержка Украины

По словам Эдгара Девликамова, по всей Украине мусульманское общество действует официально и интегрировано в общественную жизнь. Исповедующие ислам люди поддерживают целостность и суверенитет Украины.

Об этом свидетельствует, в частности, наличие мусульманских капелланов и воинов, защищающих Украину от российской агрессии на фронте. К примеру, участница Революции Достоинства и военнослужащая Амина Окуева.

Ислам является мирной религией, которая призывает к миру. С истинными мусульманами этот случай ничего общего не имеет,

– подчеркнул Эдгар Девликамов.

Возможна провокация России

Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отметил, что за сутки в стране сообщили о минировании 600 объектов в разных городах. Часть писем была получена со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Учитывая это, Эдгар Девликамов предположил, что этот случай в Кривом Роге может быть российской провокацией. Якобы таким образом решили манипулировать на ассоциации с ИГИЛ или Аль-Каидой, хотя их представители только прячутся за исламом.

"Это дело непосредственно для СБУ. А наша позиция всем ясна, мы на проповедях призываем членов общества занимать позитивную позицию в обществе", – резюмировал имам.

Провокация в Кривом Роге

Утром 13 января в полицию Кривого Рога поступило анонимное письмо от людей, которые назвались "воинами Аллаха". Они заявили о минировании торговых центров в городе.

Правоохранителям прислали фото с взрывными предметами якобы заложенными в заведениях. Никакого адреса или требований при этом не озвучивали.

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В то же время, неизвестные заявили, что любят смерть и что их сторонников в Украине много. Они также пригрозили не сообщать о своих намерениях взорвать здания в дальнейшем.