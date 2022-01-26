Контрразведка заблокировала продажу деталей военных самолетов за границу: кого задержала СБУ

СБУ завершила расследование схемы продажи деталей военных самолетов за границу. Подозревают двух жителей Днепропетровщины.

По данным следователей, злоумышленники скупали части техники и перевозили в соседние страны. Однако пока не разглашают, в какие именно.

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Задержали партию в момент вывоза

Эту схему разоблачили еще в конце прошлого года. А о завершении расследования сообщили 26 января. Контрразведчики блокировали схему в ходе предотвращения угроз оборонному потенциалу Украины.

Они блокировали очередную партию на одном из таможенных постов Киевщины. Ее как раз пытались переправить через государственную границу. Чтобы установить, что обнаруженная продукция является товарами военного назначения, провели ее экспертизу.

Одна из деталей, которую везли в соседнюю страну / Фото СБУ

Кого подозревают в преступлении

СБУ установила, что скупали детали военных самолетов два жителя Днепропетровщины. В последней такой партии пытались вывезти авиационные помпы и контакторы.

Заграницей злоумышленники, вероятно, продавали детали для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран. То есть это непосредственно могло способствовать усилению армии государств, которые являются враждебными для Украины.

Склад с контрабандными деталями военной авиации / Фото СБУ

Что грозит задержанному

Правоохранители уже объявили подозрение одному мужчине, которого считают организатором схемы. Его будут судить по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Если вину злоумышленника смогут доказать, он отправится в тюрьму на 3 года.

Недавно такое уже было

22 октября сообщили, что разоблачили похожую схему в Харькове. Однако там все имело значительно большие масштабы. Следователи выяснили, что на одном из госпредприятий города организовали теневое производство деталей для авиации.

Говорилось о переправке через границу частей истребителей Миг-29, Су-27 и Су-30. Кроме этого, разрабатывали составляющие ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Эти составляющие техники поставляли напрямую к России.

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Читайте полный текст сообщения СБУ Днепропетровщины:

СБУ завершила расследование в отношении организатора схемы продажи за границу авиационных деталей. Перед судом предстанет уличен Службой безопасности Украины организатор канала незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения.

Канал был обнаружен и заблокирован контрразведчиками СБУ в конце прошлого года в ходе выполнения комплексных мероприятий по предотвращению угроз оборонному потенциалу Украины. Установлено, что двое жителей Днепропетровщины скупали на территории Украины авиационные агрегаты и детали военной техники (авиационные насосы и контакторы), вывозили их в страны ближнего зарубежья и сбывали для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

Сотрудники СБУ блокировали очередную партию на одном из таможенных постов Киевской таможни при попытке незаконной переправки ее через государственную границу.

По результатам проведенной экспертизы, в рамках которой подтверждена принадлежность продукции к товарам военного назначения, следователи СБ Украины сообщили о подозрении одному из злоумышленников.

Санкция инкриминируемой ему статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд.