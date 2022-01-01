В Кривом Роге мужчина в новогоднюю ночь вылез на елку, но слезть не мог
Источник:инстаграм HKR
В новогоднюю ночь в Кривом Роге мужчина взобрался на елку, которая крутилась. Однако спуститься с нее было не так-то просто.
Местные жители выложили в сеть видеоролик, на котором удалось зафиксировать инцидент. Случилось все в Ингулецком районе Кривого Рога.
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Мужчина вылез на елку, которая крутилась
В новогоднюю ночь мужчина по неизвестным причинам взобрался на елку, которая крутилась. Слезть с нее было тяжело, поэтому мужчина застрял. Чтобы спустить затейника, очевидцы даже вызвали спасателей.
Однако мужчина все же слез с елки самостоятельно.
Пользователи сети рассказали, что при спуске он повредил освещение новогодней красавицы. Люди удивляются, как жителю Кривого Рога вообще могла в голову прийти такая идея.
В Кривом Роге мужчина вылез на елку: смотрите видео
В Одессе продавцы выбросили сотни елок
- Сотни елок в Одессе оказались брошенными на тротуарах после Нового года. Все потому, что продавцы не смогли продать их накануне праздников.
- Вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, они не придумали ничего лучше того, чтобы просто бросить их там, где и продавали.