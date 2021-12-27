В Кривом Роге неизвестные стреляли в мужчину и подожгли его авто: понадобились врачи

Полиции Кривого Рога сообщили о крайне дерзком нападении на мужчину. Сначала неизвестные в него стреляли, затем вообще подожгли его авто.

Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Этот инцидент произошел вечером 25 декабря на улице Муромской. О нем впоследствии рассказали журналистам анонимные источники.

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Злоумышленники были в масках

Пока неизвестно, знал ли потерпевший своих обидчиков. Они пришли во двор его дома в масках и устроили стрельбу. Следует отметить, что злоумышленники целились только в ноги. На фото из кареты скорой заметно, что на брюках мужчины много мелких дыр. Потому неизвестно, из какого оружия стреляли.

По данным СМИ, в этот момент в окно выглянул отец потерпевшего. Он забрал сына в дом и стал вызывать скорую. В этот момент 2 нападавших разбили окно в автомобиле и забросили туда неизвестный предмет.

Затем раздался взрыв и автомобиль начал гореть. Однако его быстро погасили, а злоумышленников удалось задержать. Их отвезли в участок полиции, чтобы допросить и установить мотивы нападения.

Потерпевший в карете скорой помощи / Фото reporter.ua

Как за такое могут наказать

Пока неизвестно, открывали ли правоохранители уголовное производство. Однако следует отметить, что действия злоумышленников могут квалифицировать как покушение или совершенное нарушение 2 статей Уголовного кодекса. А именно, статья о преднамеренном телесном повреждении средней тяжести, которая предусматривает до 3 лет заключения. Также могут расследовать дело как уничтожение или повреждение имущества путем поджога – от 3 до 10 лет тюрьмы.

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