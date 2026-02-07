Укр Рус
Днепр Взрывы в Днепре Росія обстрілювала Дніпропетровщину: у Дніпрі ворог поцілив у комунальне підприємство
7 февраля, 08:51
2

Россия обстреливала Днепропетровскую область: в Днепре враг попал в коммунальное предприятие

Сергей Попович
Основні тези
  • Российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, повреждено коммунальное предприятие и общественный транспорт в Днепре.
  • Пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома, здание пожарного подразделения, авто и газопровод в разных громадах области.

Российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Повреждено коммунальное предприятие, общественный транспорт.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Смотрите также Кропивницкий, Харьков и другие регионы под ударом: там взрывы во время атаки БпЛА

Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?

Под обстрелом оказалось Днепр, есть повреждения на территории коммунального предприятия Изуродованные здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт.

Враг также попал по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под обстрелом было именно Синельниково.

Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В результате обстрелов повреждены частные дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод.

Российские войска также обстреляли из артиллерии Никопольский район. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины.

Последствия обстрелов на Днепропетровщине

Какие еще регионы пострадали 7 февраля?