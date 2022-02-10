Под мэрией Кривого Рога раздался взрыв: могла быть бомба из Беларуси

Из горсовета Кривого Рога 10 февраля начали эвакуировать работников из-за угрозы взрыва. СМИ сообщают, что бомбу якобы мог принести курьер "Новой почты".

Впоследствии там раздался взрыв. Об этом написали местные журналисты около 12 часов. На этот момент эвакуация уже продолжалась.

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Кто об этом сообщил

На данный момент известно, что о потенциальной опасности сообщили в полицию. Служащий муниципальной гвардии сказал, что вероятную взрывчатку якобы принес курьер "Новой почты". Там внутри был неизвестный металлический предмет.

По его словам, посылку отправили из Беларуси исполняющему обязанности мэра Кривого Рога Александру Вилкулу. Однако на данный момент это официально не комментировали ни сотрудники компании-перевозчика, ни правоохранители.

Коробка, где был подозрительный предмет / Скриншот 24 канала

Раздался взрыв

Впоследствии журналист местного издания сообщил, что там раздался взрыв. Правоохранители сказали, что он был контролируемым. Взрывотехник установил на коробку специальное устройство, и тогда она взорвалась. Люди в результате этого не пострадали.

Трансляция с места происшествия: смотрите видео

Проводили учения СБУ

В полиции Кривого Рога рассказали журналистам 24 канала, что это, вероятно, были учения Службы безопасности Украины. Однако посоветовали детали узнавать уже там. На данный момент СБУ происшествие официально не комментировала.

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Читайте полный текст сообщения телеграма "Свои. Кривой рог":

В мэрии Кривого Рога может быть бомба. Об этом заявил в полицию работник Муниципальной гвардии. По предварительной информации, посылку с вероятной взрывчаткой якобы принес курьер Новой почты. Якобы она отправлена из Беларуси.

Из здания горисполкома началась эвакуация.