Мужчина с Днепропетровщины подорвался на гранате: что известно

В селе Дерезуватое Днепропетровской области трагически погиб мужчина. Он подорвал себя гранатой.

Эту информацию подтвердила в комментарии журналистке 24 канала пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Ольга Кузнецова. Инцидент произошел в Синельниковском районе области.

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Погибшим оказался 64-летний мужчина, живший в селе на Днепропетровщине. Основная версия полиции – самоубийство.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Тело было направлено на экспертизу. В результате взрыва гранаты больше никто не пострадал.

Причины гибели

Издание "Информатор" сообщило, что мужчина взорвал себя гранатой РГД-5 на улице Лермонтова. Причиной такого поступка могла стать неизлечимая болезнь.

Предварительно журналисты установили, что у погибшего диагностировали рак горла. После взрыва мужчина был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти ему жизнь.

Трагедия в Запорожье

Другой случай с гранатой произошел в Запорожье в начале января. Муж решил разобрать гранату "Ф-1", которая взорвалась у него в квартире.

51-летний потерпевший получил серьезные травмы и попал в реанимацию. Известно, что осколки повредили ему руки и ноги, туловище, а одну из кистей оторвало.