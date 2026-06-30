Россия нанесла удар с помощью дрона по электропоезду в Днепропетровской области
Вечером 30 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом в очередной раз оказалась железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Смотрите также: Россия атаковала локомотивы Укрзализныци в двух областях: в одной из них погиб помощник машиниста
Каковы последствия атаки?
Российский беспилотник нанес удар по электровозу Укрзализныци. Мониторинговая группа обнаружила угрозу и предупредила о ней локомотивную бригаду. После этого поезд остановили, а железнодорожники укрылись
В результате вражеской атаки никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают, насколько сильно был поврежден электровоз.
Из-за инцидента возможны задержки и изменения в расписании движения отдельных пригородных поездов,
– отметили в компании.
Напомним, днем российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на Запорожье. В результате ударов двое человек погибли и еще 15 пострадали. Также возник пожар на промышленном объекте. Повреждены и другие здания, а также автомобили.
29 июня враг атаковал Полтавскую область. Под прицелом оказалась АЗС, в результате чего пострадал один человек. Еще один БПЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе.